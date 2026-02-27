MWC 2026: vivo svela in anteprima il nuovo X300 Ultra

(Adnkronos) – vivo ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, la propria partecipazione al Mobile World Congress 2026, con l'attesa anteprima del suo nuovo modello di punta, l'X300 Ultra. L'azienda ha scelto il palcoscenico di Barcellona per presentare la sua visione futura racchiusa nel concept "Where Vision Meets X300 Ultra", sottolineando una strategia volta a consolidare la propria posizione come leader tecnologico nel segmento dei prodotti premium. La presenza di vivo alla fiera catalana rappresenta un momento cruciale per l'espansione internazionale del brand, riflettendo un impegno costante nel potenziare un portafoglio dispositivi che fa dell'eccellenza tecnologica il suo tratto distintivo. Il cuore tecnologico della presentazione sarà l'X300 Ultra, un flagship che rappresenta la sintesi dei più recenti progressi compiuti dall'azienda nell'ingegneria ottica e nella fotografia computazionale. Progettato per elevare i limiti della videografia e della fotografia mobile, il dispositivo è il risultato di investimenti mirati all'ottimizzazione di sistema, offrendo un'esperienza d'uso che si ispira all'eredità professionale del marchio nel campo dell'imaging. Oltre al nuovo flagship, vivo porterà al MWC 2026 l'intera gamma della serie X300 e la nuova serie V70, accompagnate da dimostrazioni dal vivo focalizzate sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle operazioni quotidiane. Le "live demo" mostreranno come le innovazioni software si traducano in esperienze intuitive, migliorando la connessione e l'espressione personale degli utenti attraverso performance di sistema ottimizzate. L'impegno dell'azienda nel mantenere un confronto proficuo con l'ecosistema mobile internazionale sottolinea la volontà di porsi all'avanguardia in una competizione sempre più serrata, dove la tecnologia non è solo potenza di calcolo, ma uno strumento per migliorare la percezione e la qualità della vita digitale.

