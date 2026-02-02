Auto e Moto

MV AGUSTA presenta Rush Titanio

MV Agusta ha presentato la nuova Rush Titanio, evoluzione in serie limitata della sua hyper-naked più radicale, in occasione di The I.C.E. a St. Moritz. Il modello, in arrivo nel 2026, sarà prodotto in 300 unità numerate e realizzate unicamente a Schiranna di Varese. La nuova MG Agusta Rush Titanio rappresenta l’interpretazione più estrema e raffinata del progetto Rush, con un forte focus su materiali pregiati, ingegneria di precisione e design italiano. Al centro vi è un quattro cilindri in linea da 1.000 cc
Euro5+, con ampio utilizzo di titanio comprese le 16 valvole radiali e le quattro bielle forgiate nello stesso materiale. La livrea esclusiva Nero Intenso con accenti Argento Magnum e Blu Titanio identifica questa speciale versione, mentre la produzione limitata e la costruzione artigianale svolta interamente a Varese ne rafforzano il posizionamento come oggetto da collezione. 
