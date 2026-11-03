Mutti premia due aziende agricole di Manfredonia e Apricena

Mutti, azienda leader nella trasformazione del pomodoro 100% italiano, ha consegnato il Premio Pomodorino d’Oro agli agricoltori che sono stati capaci di conferire i pomodori della migliore qualità lungo tutta la stagione, da luglio a settembre. Le aziende agricole premiate riceveranno una somma da investire per innovare e migliorare le loro attività.

La cerimonia di consegna del premio – giunto alla 27esima edizione – si è svolta a Reggio Emilia, in un evento pensato per riunire tutta la filiera Mutti, da nord a sud. Il Pomodorino d’Oro viene assegnato in quattro categorie, che corrispondono ad altrettante varietà di pomodoro: tondo, lungo, datterino e ciliegino. Quest’anno, l’azienda agricola di Leonarda D’Aloia, basata a Manfredonia e già vincitrice in passato, si è aggiudicata il primo premio nella categoria pomodoro lungo.

A ottenere il primo posto per il ciliegino è stata l’azienda di Martino Girolamodibari, basata ad Apricena e aderente alla cooperativa Bioverde, già premiata nel 2025. Il Pomodorino d’Oro è l’esempio più tangibile del sistema di incentivi economici con cui Mutti premia gli agricoltori capaci di conferire i pomodori migliori in modo continuativo durante la stagione, riconoscendo loro un prezzo più alto della media di mercato. In questo modo, le aziende agricole sono incoraggiate e sostenute concretamente nella produzione di pomodori di qualità superiore in grande quantità. Il rapporto di collaborazione tra Mutti e gli agricoltori diventa così un circolo virtuoso per il continuo miglioramento del prodotto.

Quest’anno, l’impegno di Mutti nella collaborazione si è espresso anche nella flessibilità della sua organizzazione industriale dinnanzi alle peculiarità della stagione: le temperature elevate di inizio estate al Nord Italia, infatti, hanno causato una maturazione precoce dei pomodori, mentre al Sud le piogge primaverili hanno fatto slittare in avanti i trapianti e quindi il periodo di raccolta. L’apertura modulata dei propri stabilimenti ha consentito di accogliere con tempestività le esigenze di conferimento della parte agricola.

La campagna del pomodoro 2026 si è conclusa con 775mila tonnellate di materia prima lavorata, nonostante una stagione segnata da difficoltà ed eventi climatici estremi: un quantitativo che testimonia la resilienza del modello Mutti, capace di garantire continuità operativa e standard qualitativi di prim’ordine anche in un’annata particolarmente complessa.



Pubblicato il 3 Novembre 2026