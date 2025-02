Musk lancia Grok 3, chatbot Ia ‘spaventosamente’ intelligente

(Adnkronos) – L'azienda di intelligenza artificiale di Elon Musk ha presentato l'ultima versione del suo chatbot, Grok 3, che il miliardario spera troverà trazione in un settore altamente competitivo conteso da aziende come ChatGPT e DeepSeek della Cina. Il lancio arriva mentre l'uomo più ricco del mondo sta dispiegando gli enormi poteri concessigli dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per ristrutturare e smantellare le agenzie federali. La spinta senza precedenti al taglio dei costi ha sollevato questioni di conflitto di interessi, dato che molte di queste agenzie hanno una supervisione normativa su elementi del vasto impero commerciale di Musk. "Grok serve a comprendere l'universo – ha detto Musk presentandolo – Siamo spinti dalla curiosità sulla natura dell'universo, che è anche ciò che ci spinge a essere un'Ia che cerca la verità al massimo, anche se questa verità a volte è in contrasto con ciò che è politicamente corretto".

Musk ha promosso Grok 3 come "spaventosamente intelligente", con 10 volte le risorse di calcolo del suo predecessore presentato ad agosto dell'anno scorso. Il prodotto di punta della sua azienda xAI è stato addestrato su dati sintetici e impiega meccanismi di autocorrezione che evitano errori, noti come "allucinazioni", che affliggono alcuni chatbot AI e li portano a elaborare dati falsi o fuorvianti come fatti. "Grok 3 ha capacità di ragionamento molto potenti, quindi nei test che abbiamo fatto finora, Grok 3 sta superando qualsiasi cosa sia stata rilasciata, di cui siamo a conoscenza, quindi è un buon segno", ha affermato Musk in una videochiamata la scorsa settimana con il World Governments Summit a Dubai. Grok 3 sarà reso disponibile prima agli abbonati Premium+ di X. Il chatbot aggiornato entra in un campo affollato con paesi che gareggiano per introdurre prodotti AI più sofisticati e convenienti. La startup cinese DeepSeek ha scioccato il settore Ia globale il mese scorso con il lancio del suo chatbot R1 economico e di alta qualità, una sfida diretta alle ambizioni degli Stati Uniti di guidare il mondo nello sviluppo della tecnologia. Grok 3 si scontrerà anche con il chatbot di OpenAI, ChatGPT, mettendo Musk contro il collaboratore diventato acerrimo rivale Sam Altman. Musk e Altman facevano parte del team di 11 persone che aveva fondato OpenAI nel 2015. Creato come contrappeso al predominio di Google nell'intelligenza artificiale, il progetto ha ottenuto il finanziamento iniziale da Musk, che ha investito 45 milioni di dollari per avviarlo. Musk se ne andò tre anni dopo, e poi nel 2022 il rilascio di ChatGPT da parte di OpenAI creò una sensazione tecnologica globale, una che non vedeva Musk al centro e che rese Altman una star. Da allora, la loro relazione è diventata sempre più turbolenta e contenziosa, con il consiglio di amministrazione di Open AI che la scorsa settimana ha respinto un'offerta guidata da Musk per acquistare l'azienda per quasi 100 miliardi di dollari. Donald Trump ha messo la tecnologia al centro della sua nuova amministrazione. I miliardari della tecnologia sono stati i protagonisti principali della sua inaugurazione e ha annunciato una serie di importanti iniziative infrastrutturali di intelligenza artificiale dalla Casa Bianca. Musk è diventato una figura chiave nell'amministrazione, come uno dei più stretti consiglieri di Trump e capo del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge) di recente creazione, che ha avviato una radicale revisione della burocrazia del governo degli Stati Uniti. I critici avvertono che la vicinanza di Musk al presidente pone un grave conflitto di interessi, in quanto indirizzerebbe Trump su leggi e regolamenti riguardanti l'intelligenza artificiale, solo uno dei settori in cui ha una quota commerciale sostanziale. Secondo Bloomberg, xAI ha sondato potenziali investitori per un round di finanziamento di circa 10 miliardi di dollari che valuterebbe l'azienda a circa 75 miliardi di dollari. Musk, che è anche il capo di SpaceX e Tesla, ha lanciato la società xAI nel luglio 2023, poco dopo aver firmato una lettera aperta che chiedeva una pausa nello sviluppo di potenti modelli di intelligenza artificiale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Febbraio 2025