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Musk, foto e selfie alla cena Xi-Trump tra smorfie e noia

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(Adnkronos) –
Sbuffa e fa smorfie. Elon Musk, un po' annoiato e un po' infastidito, deve fare i conti con le richieste di selfie e foto nella cena ufficiale che il presidente cinese Xi Jinping ha organizzato a Pechino per la visita di Donald Trump. Musk fa parte della nutritissima delegazione che accompagna il presidente americano. A tavola, le richieste di foto abbondano. E a chiedere i selfie con Mr X sono altri big della tecnologia: c'è Tim Cook, ad uscente di Apple, e Lei Jun, presidente di Xiaomi. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Maggio 2026

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