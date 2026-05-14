Musk, foto e selfie alla cena Xi-Trump tra smorfie e noia

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Sbuffa e fa smorfie. Elon Musk, un po' annoiato e un po' infastidito, deve fare i conti con le richieste di selfie e foto nella cena ufficiale che il presidente cinese Xi Jinping ha organizzato a Pechino per la visita di Donald Trump. Musk fa parte della nutritissima delegazione che accompagna il presidente americano. A tavola, le richieste di foto abbondano. E a chiedere i selfie con Mr X sono altri big della tecnologia: c'è Tim Cook, ad uscente di Apple, e Lei Jun, presidente di Xiaomi.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Maggio 2026