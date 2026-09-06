Musica techno e palloncini bianchi, l’ultimo saluto a Maria Spinelli: la 22enne uccisa al rave in Svizzera

(Adnkronos) – In centinaia a Città Sant’Angelo, nel Pescarese, hanno assistito alle esequie di Maria Spinelli, la giovane italiana di 22 anni uccisa nella sparatoria al rave party in Svizzera lo scorso 29 agosto. Ad accompagnare l'arrivo del feretro palloncini bianchi e musica techno, che la ragazza amava. Tanti giovani fra amici e amiche indossavano una maglietta bianca con la foto di Maria. Al termine delle esequie il feretro, cosparso di petali di rose bianche, è stato caricato su una carrozza trainata da sei cavalli. "Città Sant’Angelo oggi ha riabbracciato Maria e si è stretta attorno ai familiari con profondo doloro e commozione durante i funerali" dice all’Adnkronos il sindaco Matteo Perazzetti. "Siamo stati profondamente colpiti come comunità da questo tragico evento; una giovane di 22 anni non merita di perdere la vita così, specie chi come lei quella vita voleva morderla".

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Pubblicato il 6 Settembre 2026