Musica, ‘siti clone’ e annunci sui social: “Ecco come tutelarsi dalle truffe dei falsi biglietti”

(Adnkronos) –

Comprare biglietti solo tramite canali ufficiali, porre l’attenzione ai ‘siti clone’ che inducono in inganno perché simili agli originali e valutare bene gli acquisti da privati che promuovono la vendita tramite social: ecco alcuni semplici trucchi che possono aiutare a ‘dribblare’ i rischi truffe, sempre più frequenti, legati ai biglietti falsi per concerti e grandi eventi. Più l’appuntamento è desiderato e a rischio sold out, più è dietro l’angolo il pericolo di farsi prendere dalla fretta dell’acquisto cadendo in raggiri. Come è accaduto pochi giorni fa ai fan rimasti fuori dal Palazzo dello Sport, mentre andava in scena l’attesissimo live di Bob Dylan perché, arrivati alla tappa capitolina del tour ‘Rough and Rowdy Ways’, hanno scoperto di avere in mano un biglietto falso. Ma è quanto capita spesso in occasione di kermesse particolarmente attese: basti pensare che, a fine settembre scorso, sui social, la Polizia di Stato ha pubblicato un alert contro le truffe online della vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis, a Roma il prossimo anno.

“E’ un fenomeno che stiamo monitorando anche in base alle segnalazioni che riceviamo pure attraverso il commissariatodips online – afferma all’Adnkronos il commissario capo Carlo Emmiti, in rappresentanza del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza cibernetica – Per tutelarsi il consiglio è innanzitutto acquistare biglietti esclusivamente tramite canali ufficiali e piattaforme di vendita autorizzate e per accertarsi che i canali siano ufficiali è opportuno verificare i dettagli e la struttura del sito dalla quale ricavare alcuni indizi”. Talvolta infatti la truffa avviene attraverso i cosiddetti “‘siti clone’ del tutto simili, nell’interfaccia o nel design, ai siti originali, ma da un’attenta analisi si possono scorgere difformità come errori grammaticali, caratteri errati o alterazioni ad esempio il cambio di una lettera nell’indirizzo Url: spesso si tratta infatti di siti costruiti con l’intelligenza artificiale”. “Può essere utile fare una verifica sui comuni motori di ricerca circa l’attendibilità di un determinato sito – ha continuato – per capire se ci sono già segnalazioni di altri utenti”. Un’altra situazione “a cui prestare molta attenzione – avverte il commissario capo – è l’acquisto di biglietti da privati sui canali social”.

“Non agire in preda alla paura o alla fretta di perdere l’occasione di acquistare il biglietto perché spesso il truffatore fa leva su questo meccanismo”, consiglia Emmiti. C’è chi scopre solo all’ultimo momento di essere finito nel tranello, ma può capitare di rendersene conto anche prima: “Spesso questi biglietti sono diversi dagli originali, magari c’è un’indicazione errata rispetto agli ingressi”. Se ci si rende conto di essere stati truffati il consiglio è denunciare subito: “E’ fondamentale la tempestività – ha proseguito il commissario capo Emmiti – E’ opportuno raccogliere e conservare tutte le informazioni e le prove disponibili, evitando di cancellare comunicazioni intercorse con i presunti venditori, acquisire screenshot del sito usato per l’acquisto, delle inserzioni pubblicate, delle eventuali ricevute pagamento. Possono rivelarsi particolarmente utili i dati sul pagamento stesso: Iban del beneficiario, eventuali numeri telefonici, conversazioni sulle piattaforme di messaggistica”. Il consiglio è dunque fare subito “una segnalazione o tramite il portale commissariatodips.it o recandosi direttamente presso un ufficio di polizia territoriale. Può essere anche fondamentale contattare tempestivamente il proprio istituto di credito, segnalando l’accaduto, e attivare le procedure previste per cercare di recuperare le somme versate”.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026