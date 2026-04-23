Musica, Merlino (Mic): “Riqualificazione urbana e grande cultura per Festival Garbatella”

(Adnkronos) – “Appoggiamo questo progetto anche da un punto di vista morale: la riqualificazione urbana, la grande cultura, l’illuminazione di zone periferiche in contesti che, soprattutto nel periodo estivo, possono vivere momenti di difficoltà. Tutto questo sulla scorta del piano Olivetti che ci vede impegnati nel valorizzare tutti quei luoghi che possono rischiare d’essere preda della siccità culturale, sotto l’indicazione del ministro Giuli”. Lo ha dichiarato Emanuele Merlino, Capo della Segreteria Tecnica del Ministero della Cultura, a margine della presentazione del festival estivo di musica classica a Roma 'La musica è una cosa meravigliosa' promosso dall’Inps e dalla Fondazione Roma, in programma nella capitale dal 25 giugno al 7 agosto nella sede Inps dell’ex Convitto Vittorio Locchi, oggi Palazzo Mazzoni, nel quartiere Garbatella. “È la seconda edizione di un evento davvero molto importante – ha aggiunto Merlino – Il Ministero della Cultura sostiene ovviamente tutte le grandi iniziative di spettacolo e le grandi realtà che si occupano di spettacolo, compresa Roma Tre Orchestra che beneficia dei finanziamenti ministeriali per le sue attività. Grande vicinanza a tutti quelli che fanno spettacolo dal vivo in luoghi così importanti. Ringrazio naturalmente l’Inps che non è solo welfare culturale ma è anche promozione, valorizzazione e un nostro partner così importante insieme alla regione Lazio”.

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Pubblicato il 23 Aprile 2026