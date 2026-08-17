Musica dal vivo e grandi nomi: Sant’Agata di Puglia si accende con “Sul Palco delle Puglie”

Entra nel vivo la programmazione estiva di “Sul Palco delle Puglie”, la storica rassegna firmata dal Comune di Sant’Agata di Puglia che trasforma il suggestivo borgo dei Monti Dauni in una grande arena a cielo aperto. Fino al prossimo 25 agosto, la cittadinanza e i visitatori potranno assistere a un ricco calendario di grandi concerti, tutti rigorosamente a ingresso gratuito.

Ieri sera la rassegna è stata aperta dall’Orchestra Italiana che ha deliziato i tanti presenti in Piazza Toni Santagata. Questa sera (piazza Toni Santagata) sarà il ritmo coinvolgente de I Desideri, pronti a trascinare il pubblico più giovane con il loro sound pop-urban.

L’appuntamento clou della manifestazione è fissato per il 19 agosto (piazza dell’Amicizia), quando i riflettori si accenderanno su Tony Hadley. L’ex frontman e inconfondibile voce degli Spandau Ballet farà tappa nel borgo foggiano per un’unica e attesissima data, regalando ai fan i grandi successi che hanno segnato la storia del pop internazionale.

La rassegna proseguirà poi il 23 agosto (piazza dell’Amicizia) con l’esibizione di Delia , prima del grande finale previsto per il 25 agosto (piazza dell’Amicizia): a chiudere l’edizione sarà la voce graffiante di Giusy Ferreri, pronta a ripercorrere i suoi più grandi successi radiofonici in una serata ad alto tasso di energia.

Un appuntamento imperdibile che unisce la grande musica dal vivo alla valorizzazione del territorio e delle eccellenze storiche del borgo Bandiera Arancione.



Pubblicato il 17 Agosto 2026