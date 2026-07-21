Musica dal vivo, birra artigianale e sapori della tradizione

Giovedì 23 luglio, dalle 21, piazza Umberto I a Roseto Valfortore ospiterà la VII edizione di “Fermenti della Valle del Fortore”, appuntamento ormai consolidato dell’estate rosetana che anche quest’anno intreccerà intrattenimento, convivialità e valorizzazione delle produzioni enogastronomiche.

La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, rinnova il legame tra promozione del territorio, cultura del buon cibo e spettacolo, proponendo al pubblico una serata costruita intorno alle eccellenze locali e alle tradizioni che accomunano diverse aree del Mezzogiorno. Un’occasione che negli anni ha trovato il proprio spazio nel calendario degli appuntamenti estivi dei Monti Dauni, richiamando nel centro di Roseto Valfortore residenti e visitatori. A scandire la serata sarà il concerto dei Retro Chic, band capace di riportare sul palco le atmosfere degli anni ’50, ’60 e ’70 attraverso uno spettacolo che unisce eleganza, energia e sonorità vintage reinterpretate in chiave moderna. Il repertorio accompagnerà il pubblico in un viaggio tra swing, rockabilly e grandi classici di quegli anni, con una proposta pensata per coinvolgere e far ballare spettatori di generazioni differenti. “Fermenti della Valle del Fortore” sarà però anche un appuntamento dedicato al gusto, con un menù costruito attorno a materie prime selezionate e preparazioni legate alle tradizioni gastronomiche del territorio e delle regioni vicine. Tra le proposte spicca il panino con salsiccia di maialino nero, preparato con una carne pregiata e particolarmente saporita, apprezzata per la morbidezza e per il gusto intenso che la contraddistingue. Non mancheranno gli arrosticini rigorosamente abruzzesi, tra i simboli più conosciuti della cucina pastorale dell’Appennino, insieme ai torcinelli pugliesi, specialità profondamente legata alla cultura contadina regionale e a una tradizione gastronomica che continua a conservare sapori e preparazioni tramandati nel tempo. Ad accompagnare le diverse proposte sarà la birra artigianale del Birrificio Montalto, scelta per completare il percorso gastronomico e offrire agli appassionati la possibilità di abbinare alle pietanze una produzione brassicola del territorio. La manifestazione si conferma così come un’occasione per ritrovarsi e vivere gli spazi del paese, mettendo insieme spettacolo e gastronomia in una cornice che contribuisce a raccontare Roseto Valfortore e la Valle del Fortore attraverso le sue tradizioni e i suoi momenti di socialità.



Pubblicato il 21 Luglio 2026