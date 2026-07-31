Musica, artisti di strada e negozi aperti: Apricena vive la sua Notte Bianca

Musica dal vivo, spettacoli itineranti, artisti di strada, negozi aperti fino a tarda sera e i sapori della tradizione riempiranno il centro di Apricena nella serata di sabato 1° agosto, quando la città ospiterà l’edizione 2026 della “Notte Bianca di Incanto e Gusto Autentico”, manifestazione che negli anni si è ritagliata un posto di primo piano nel calendario estivo cittadino, richiamando ogni volta residenti, visitatori dei comuni vicini e turisti che trascorrono le vacanze sul Gargano e in Capitanata.

L’iniziativa coinvolgerà l’intero tessuto commerciale del centro, con le attività che prolungheranno l’orario di apertura e bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi pubblici pronti ad accompagnare la serata, trasformando le vie cittadine in un unico percorso tra shopping, intrattenimento e momenti di convivialità, con l’obiettivo di sostenere le imprese locali e valorizzare uno dei periodi più importanti della stagione turistica. Accanto alle iniziative dedicate al commercio, il programma proporrà un ricco calendario di spettacoli distribuiti lungo le principali strade cittadine, dove si alterneranno dj set, musica dal vivo, trampolieri, performer e mascotte scenografiche, mentre ai più piccoli saranno riservati gonfiabili, attrazioni ludiche e spazi di animazione pensati per consentire alle famiglie di vivere l’intera serata nel cuore della città.

Uno spazio significativo sarà dedicato anche alle eccellenze agroalimentari del territorio, protagoniste dello show cooking curato da Pasta Maestra di Apricena, che porterà davanti al pubblico ricette, lavorazioni e prodotti della tradizione, affiancando agli spettacoli un momento dedicato alla promozione dell’identità gastronomica locale. «La Notte Bianca è una delle manifestazioni più sentite della nostra estate – afferma il sindaco Antonio Potenza –. È un’occasione per ritrovarci, trascorrere qualche ora di spensieratezza e accogliere i tanti amici e turisti che raggiungono Apricena. Significa anche sostenere concretamente i nostri commercianti, i negozi, i bar, i ristoranti e tutte le attività che, ogni giorno, contribuiscono a mantenere viva la nostra città». L’appuntamento rientra nel programma degli eventi estivi promossi dal Comune e punta a confermare una formula che negli anni ha saputo coniugare animazione, valorizzazione delle produzioni locali e sostegno al commercio, facendo della Notte Bianca uno degli appuntamenti più partecipati e riconoscibili dell’estate apricenese.



Pubblicato il 31 Luglio 2026