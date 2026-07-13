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Musetti ‘vede’ il ritorno in campo dopo l’infortunio, parteciperà al torneo di Washington

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(Adnkronos) – Lorenzo Musetti ‘vede’ il ritorno in campo. Come apprende l’Adnkronos, il tennista azzurro sta ultimando il suo percorso di recupero dall'infortunio e parteciperà all’Atp 500 di Washington, in programma da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto. Il toscano, al momento numero 14 del ranking Atp è reduce da una lesione al retto femorale della coscia sinistra, rimediata agli Internazionali di Roma. Un problema che lo ha costretto a saltare il Roland Garros e tutta la stagione sull’erba, fino a Wimbledon.  "La riabilitazione sta procedendo molto bene e i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon – aveva scritto l’azzurro sui social qualche settimana fa, annunciando la sua assenza a Londra -. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%”. Il primo passo sarà dunque il Washington Open, negli Stati Uniti.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Luglio 2026

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