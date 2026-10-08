Musetti riparte da Shanghai: “Pronto a riprendere il mio posto in classifica”

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti è pronto a ripartire da Shanghai, ma guarda già alla prossima stagione. Il tennista azzurro si è raccontato in un'intervista a Sky Sport, spiegando i problemi e gli infortuni del suo 2026: "Il problema alla mano è stato l'infortunio più scomodo dell'anno. Con la mano a riposo ho lavorato su tutto il resto del corpo, ma ora sono contento di aver rimesso due giorni di allenamento nelle gambe e di non avere più problemi con il dito. È stato impegnativo, soprattutto mentalmente. Nel 2027 voglio prendermi il posto che mi spetta in classifica". Musetti aveva iniziato l'anno dal quinto posto nel ranking Atp, dopo aver partecipato alle Atp Finals 2025: "Sono volenteroso e molto motivato e a riprendermi quello che mi spetta e posso cercare di ambire a tornare dove ero quest’anno a inizio stagione". Per lui, sarà ora cruciale il gran finale: "Il focus principale è cercare di chiudere l'anno senza altri infortuni. Il problema centrale di questa stagione è stato proprio questo. Troppi stop che hanno frenato la mia crescita, sia di ranking che di livello. Ogni volta mi sono ritrovato a ripartire quasi da zero o comunque da una situazione difficile. L'obiettivo è quello di riuscire a lavorare il più a lungo possibile in preparazione, facendo attenzione alla prevenzione e al rafforzamento fisico generale". Al momento, Musetti è il numero 26 del ranking Atp e dovrà prepararsi anche a difendere punti importanti nel nuovo anno, per sistemare la sua posizione in classifica. Sfruttando i pochi punti che dovrà poi difendere alla fine del 2027.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Ottobre 2026