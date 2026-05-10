Attualità

Musetti, nervosismo contro Cerundolo e ‘lite’ con allenatore: “Zitto e gioca”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti 'nervoso' agli Internazionali 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro ha affrontato l'argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, in una partita caratterizzata dal forte nervosismo di Musetti, che durante il primo set ha anche litigato con il suo angolo. Durante il primo parziale infatti l'azzurro non è riuscito a esprimere al meglio il suo tennis, faticando soprattutto con il dritto, trovando la prima a intermittenza e lamentando un imprecisato dolore alla gamba sinistra, già fasciata in via precauzionale. All'ottavo game, quando Cerundolo è riuscito a piazzare il primo break della partita, il nervosismo di Musetti è esploso. "Non ho spinta", ha urlato verso il suo angolo, lamentandosi delle sue scelte in campo e anche del dolore che sentiva stesse aumentando. La risposta di Tartarini è stata però perentoria: "Zitto e gioca" gli ha urlato l'allenatore, richiamandolo a una maggiore concentrazione.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna: “C’è sempre per noi, io vivo anche per lui”

20 minuti fa

Garlasco, il rifiuto di Chiara Poggi e l’esplosione di Sempio: la ricostruzione del pm

31 minuti fa

Mara Venier punge Biagio Antonacci: “Se solo ci avessi provato con me…”

1 ora fa

Internazionali, Ruud difende Sinner: “Lui impressionante, non è un robot”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio