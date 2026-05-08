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Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti esordisce agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista azzurro sfida il francese Giovanni Mpetshi-Perricard – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, dopo il bye ricevuto al primo. Musetti arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz, e dalla sconfitta agli ottavi di finale di Madrid contro Jiri Lehecka.  La sfida tra Musetti e Mpetshi-Perricard è in programma oggi, venerdì 8 maggio, non prima delle ore 20.30, essendo fissato come secondo match della sessione serale del Centrale. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con Musetti che guida il parziale 4-1. L'ultimo incrocio però è stato vinto dal francese, che si è imposto in due set nei quarti di finale dell'Atp di Bruxelles 2025.  Musetti-Mpetshi-Perricard sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Maggio 2026

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