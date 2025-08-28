Attualità

Musetti-Goffin, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna protagonista agli Us Open 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, giovedì 28 agosto, il belga David Goffin, numero 80 del mondo, nel secondo turno dello Slam americano, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner. All'esordio a New York Musetti, reduce da eliminazioni al primo turno prima a Wimbledon e poi a Cincinnati, ha battuto in rimonta in quattro set il francese Giovanni Mpetshi Perricard, mentre Goffin ha superato il francese Quentin Halys. In caso di passaggio del turno, Musetti potrebbe affrontare Flavio Cobolli, atteso dalla sfida con lo statunitense Jenson Brooksby.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

West Nile, il bollettino Iss: “27 morti e a 430 i casi da inizio anno”

23 minuti fa

Tiziano Ferro torna dopo il reset social e firma con Sugar: “Si parte”

23 minuti fa

Formula 1, Norris-Piastri: testa a testa nel GP di Olanda Verstappen insegue Clark, Leclerc, trionfo a 12 su Sisal.it, contro il tabù

32 minuti fa

Paura a Cinecittà World, guasto alle montagne russe: bloccati in cima per ore

37 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio