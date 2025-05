Musetti, esordio vincente al Roland Garros: Hanfmann battuto in tre set

(Adnkronos) –

Esordio vincente per Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025. Oggi, domenica 25 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente della sfida tra il francese Velentin Royer e il colombiano Daniel Elahi Galan.

Primo set complicato per Musetti, che fatica a trovare confidenza con il campo e con le condizioni del Philippe-Chartier. Il vento non aiuta l'azzurro e favorisce Hanfmann, che riesce a prolungare il parziale, vinto comunque dall'azzurro 7-5. Nel secondo set la partita diventa in discesa per Lorenzo, che conquista il parziale 6-2 e certifica il suo dominio nel terzo, trionfando 6-0 e volando al secondo turno del Roland Garros. "Il primo set non è stato facile, le condizioni erano difficili per il vento e ho faticato. Non sentivo la palla, ma dopo ho iniziato a servire bene e questa è stata la chiave della partita. Ho sentito un po' di pressione, sono onorato di aver giocato il primo match sul campo centrale", dice Musetti dopo il match. "È stato un mese incredibile, ho raggiunto tanti obiettivi, ma penso che il meglio debba ancora arrivare -sottolinea il 23enne toscano-. Penso di essere riuscito a fare un click mentale, quel passo per salire nel ranking e salire di livello. Entrare in campo sapendo che dopo ci sarebbe stato il tributo a Nadal è stato difficile, lui è stato una fonte d'ispirazione. La parola che definisce meglio Rafa è combattente: qui ha vinto 14 volte, dirlo è incredibile. La sua mentalità, il suo atteggiamento e la sua dedizione al lavoro: uno dei più grandi atleti del nostro sport". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Maggio 2025