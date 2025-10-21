Attualità

Musetti, esordio vincente a Vienna: Medjedovic battuto in due set

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Buona la prima per Lorenzo Musetti nell'Atp di Vienna. Oggi, martedì 21 ottobre, l'azzurro, dopo il forfait di Stefanos Tsitsipas ha superato il primo ostacolo battendo Hamad Medjedovic, ripescato come lucky loser. Il carrarino, numero 8 del mondo e numero quattro del seeding, si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3.  Ora agli ottavi di finale Musetti, in corsa per un posto nelle Atp Finals di Torino, se la vedrà con l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 60 Atp che ha superato oggi il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, con un doppio 6-3.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

3 minuti fa

Furto al Louvre, ecco quanto valevano i gioielli della corona: la stima della procura di Parigi

20 minuti fa

Champions League, Union SG-Inter e Psv Eindhoven-Napoli – Diretta

42 minuti fa

Attentato a Ranucci, il giornalista: “Bomba per zittire Report? Obiettivo sbagliato”

43 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio