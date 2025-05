Musetti e il possibile incontro con il Papa: “Certo, ma ho questa nomea…”

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti e un possibile incontro con il Papa. Dopo aver battuto oggi, mercoledì 14 maggio, Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025, il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa della possibilità di organizzare una visita, proprio come ha fatto Jannik Sinner, in Vaticano per incontrare Leone XIV. "Ovviamente mi farebbe molto piacere incontrare il Papa, certo ho questa nomea…", ha detto ridendo Musetti, alludendo a qualche imprecazione di troppo in campo che viene 'amplificata' dai video diffusi sui social. "Ma credo di essere migliorato tanto. Non è facile per me non esternare le mie emozioni. Non solo le bestemmie. Chi mi conosce sa che non è semplice". "Non ne vado fiero, noi toscani siamo così", ha continuato il tennista azzurro, "ho assistito alla fumata bianca, poi ho saputo che è un grande amante del tennis e ho visto anche il video dove ha scherzato con Jannik dove ha detto che vestito di bianco è pronto a giocare a Wimbledon". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2025