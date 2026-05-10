Musetti-Cerundolo: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro sfida l'argentino Francisco Cerundolo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Musetti, che arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, è reduce dalla vittoria contro il francese Giovanni Mpetshi-Perricard al secondo turno del torneo 'di casa', mentre Cerundolo ha superato il cileno Alejandro Tabilo. La sfida tra Musetti e Cerundolo è in programma oggi, domenica 10 maggio, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con il parziale fermo sul 2-2. Nell'ultimo incrocio a trionfare è stato Cerundolo, che si è imposto in due set nei playoff di Coppa Davis. Musetti-Cerundolo sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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Pubblicato il 10 Maggio 2026