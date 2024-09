Musetti battuto in finale, Shang vince torneo Atp Chengdu

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti sconfitto oggi in finale nel torneo Atp di Chengdu, in Cina. L'azzurro, testa di serie numero 1, è stato battuto dal cinese Juncheng Shang. Il 19enne, numero 55 del ranking, si impone per 7-6 (7-4), 6-1 conquistando il primo titolo della carriera. Musetti fallisce l'appuntamento con il primo titolo stagionale perdendo la terza finale del 2024 dopo quelle giocate al Queen's e a Umago. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Settembre 2024