Musetti-Arnaldi oggi a Washington: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Derby azzurro per Lorenzo Musetti. Oggi, lunedì 27 luglio, il tennista azzurro sfida Matteo Arnaldi – in diretta tv e streaming – nel primo turno dell'Atp 500 di Washington. Musetti torna in campo per la prima volta dagli ultimi Internazionali d'Italia, dove aveva rimediato un infortunio che lo ha costretto a saltare Roland Garros prima e Wimbledon poi. Il vincente della sfida troverà agli ottavi uno tra Svajda e Vukic. La sfida tra Musetti e Arnaldi è in programma oggi, lunedì 27 luglio, intorno alle 18.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, tutti vinti da Musetti, che guida il parziale con un netto 4-0. L'ultimo match risale agli ultimi Australian Open, quando Lorenzo si impose in quattro set nel primo turno. Musetti-Arnaldi sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e su TennisTv.

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Pubblicato il 27 Luglio 2026