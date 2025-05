Musetti-Alcaraz, penalità per l’azzurro: cosa è successo

(Adnkronos) –

Penalità per Lorenzo Musetti durante la semifinale degli Internazionali d'Italia 2025 contro Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro oggi, venerdì 16 maggio, si è mostrato molto nervoso in campo, tanto che l'arbitro gli ha dovuto rifilare un '15' di penalità. Ma cos'è successo? Musetti, durante il primo set, ha spaccato a terra la racchetta dopo un errore banale, ricevendo l'avvertimento del giudice di sedia. Nel secondo parziale, dopo un altro errore, Lorenzo ha scagliato una pallina in tribuna, con l'arbitro che, a quel punto, gli ha assegnato la penalità. Sul tabellone quindi il risultato è cambiato da 15-0 a 30-0, ma senza che fosse comunicato al pubblico. Il Centrale ha quindi cominciato a fischiare e a urlare di aggiustare il punteggio, e alla fine il giudice di sedia ha dovuto parlare al microfono, spiegare la situazione e calmare gli animi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Maggio 2025