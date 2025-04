Musetti-Alcaraz: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti per la storia. Il tennista azzurro affronta oggi, domenica 13 aprile, Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo. Si tratta della prima volta per il toscano all'ultimo atto del Masters 1000 che apre la stagione sulla terra, con un italiano che torna in finale nel Principato sei anni dopo il trionfo di Fabio Fognini. Musetti ha battuto in rimonta e in tre set Alex De Minaur in semifinale, mentre Alcaraz ha superato nel derby spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. La finale tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi, domenica 13 aprile, alle ore 12. I due si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che domina con un parziale di 4-1. L'unica vittoria di Lorenzo risale alla finale dell'Atp di Amburgo, quando riuscì a battere Carlos in tre set. La finale Musetti-Alcaraz sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Aprile 2025