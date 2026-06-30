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Murzi (J&J Italia): “Patient Academy per accessibilità farmaci innovativi”

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(Adnkronos) – “La Patient Academy rappresenta molteplici associazioni di pazienti e la loro voce è il motore fondamentale per riuscire a portare innovazioni terapeutiche accessibili al numero maggiore di pazienti possibile in Italia”. Così Jacopo Murzi, amministratore delegato Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, intervenendo oggi a Milano all’evento dedicato alla Patient Association Academy e alla presentazione dell’agenda strategica 2026-2028. “Il ruolo della Patient Academy – spiega Murzi – è fondamentale nel cercare di uniformare quelli che sono gli obiettivi di molteplici associazioni e di costruire una voce unica che permetta di portare all'attenzione di tutti gli stakeholder, incluse le aziende farmaceutiche che producono e sviluppano questi farmaci, l'attenzione giusta per poter interloquire e accelerare l'accesso di queste terapie ai pazienti”. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Giugno 2026

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