Muore anziano investito da un monopattino a Foggia, i familiari presentano denuncia

Un uomo di 88 anni, residente a Foggia, è deceduto dopo oltre una settimana di ricovero in ospedale. L’anziano era stato investito da un monopattino mentre percorreva viale Michelangelo, a Foggia, nel tardo pomeriggio dell’8 marzo scorso. Le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi: nonostante un intervento chirurgico per ridurre un ematoma cerebrale, l’uomo era rimasto in coma fino al tragico epilogo. Secondo quanto emerso, il monopattino era guidato da un ragazzino di poco più di 13 anni, benché la normativa consenta l’utilizzo di monopattini elettrici solo a partire dai 14 anni. I familiari della vittima hanno formalizzato una denuncia alle autorità competenti. Si tratta, purtroppo, del primo caso di decesso causato da un incidente con un monopattino nella provincia di Foggia.



Pubblicato il 17 Marzo 2026