Muore a 21 anni mentre fa pilates, il dramma di Vania

(Adnkronos) – Ha accusato un malore, mentre faceva pilates in palestra. Vania Vettorazzo è morta così per un arresto cardiaco a soli 21 anni. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla all'ospedale di Treviso. La studentessa di Preganziol non ce l'ha fatta. I medici hanno chiesto il riscontro diagnostico per appurare con esattezza le cause del decesso Secondo la testimonianza del titolare della palestra, sentito da Treviso Today, la ragazza "era molto affaticata, ma ancora cosciente" quando ha lasciato la palestra a bordo dell'ambulanza. Il riscontro diagnostico, a differenza dell’autopsia, ha solo una valenza tecnica ed è un’indagine interna alla struttura sanitaria.  
(Adnkronos)


Pubblicato il 21 Gennaio 2026

