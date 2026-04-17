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Muore a 13 anni precipitando dal secondo piano e lascia un biglietto: “Sono stanco della scuola”

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(Adnkronos) – Un ragazzino di 13 anni è precipitato la notte scorsa dalla finestra al secondo piano dell'appartamento dove viveva in via Olona, nel quartiere Coppedè, a Roma. Il 13enne è stato trovato riverso a terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo ma senza esito. Sul posto i poliziotti del commissariato Salario. In casa è stato trovato un biglietto di addio in cui diceva di essere stanco della scuola. Sono in corso le indagini ma al momento si pensa a un gesto volontario. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Aprile 2026

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