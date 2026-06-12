Municipio Roma I con Italpol per vigilanza nel centro storico

(Adnkronos) – La Giunta del Municipio Roma I Centro ha approvato il Protocollo d’Intesa con Italpol Vigilanza per l’attivazione del progetto di collaborazione informativa “Mille occhi sul Municipio”, iniziativa che si inserisce nell’ambito del programma nazionale “Mille Occhi sulle Città”, promosso dal Ministero dell’Interno in collaborazione con Anci e le associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza privata. Lo scrive il primo municipio di Roma. L’obiettivo dell’accordo è rafforzare le attività di osservazione e monitoraggio del territorio attraverso una sinergia tra istituzioni, Polizia Locale, Forze dell’Ordine e operatori della vigilanza privata, contribuendo alla prevenzione di fenomeni di degrado urbano e all’individuazione tempestiva di situazioni potenzialmente critiche. Nell’ambito del Protocollo, le guardie particolari giurate di Italpol Vigilanza, durante il normale svolgimento dei servizi già affidati, potranno fornire segnalazioni riguardanti situazioni di rischio, atti vandalici, disturbo della quiete pubblica, presenza di persone o veicoli sospetti, condizioni di disagio sociale e altre criticità che richiedano l’attenzione delle autorità competenti. Le attività interesseranno alcuni luoghi particolarmente sensibili del territorio municipale, tra cui centri sociali anziani, scuole, asili e altri spazi pubblici individuati dall’Amministrazione, con l’obiettivo di incrementare il presidio del territorio e migliorare la sicurezza percepita da cittadini e cittadine. Il Protocollo non attribuisce funzioni di pubblica sicurezza agli operatori della vigilanza privata, ma valorizza il loro ruolo di osservazione e supporto informativo, nel pieno rispetto delle competenze delle Forze dell’Ordine e della normativa vigente. L’iniziativa non comporta alcun onere economico per il Municipio Roma I Centro e si configura come una cooperazione istituzionale a titolo gratuito. I progetto è stato avviato grazie anche alla collaborazione della consigliera municipale Daniela Gallo. "La sicurezza urbana e la qualità degli spazi pubblici rappresentano una priorità per il Municipio Roma I Centro. Attraverso questo Protocollo rafforziamo la rete di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, promuovendo un modello di prevenzione e monitoraggio che contribuisce a tutelare il territorio, il decoro urbano e il benessere della comunità",dichiara la Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi. Il Protocollo entrerà in vigore con la sottoscrizione delle parti e resterà valido fino al termine dell’attuale mandato amministrativo.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026