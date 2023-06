Multe e regole più rigide, via libera Cdm a nuovo codice della strada

(Adnkronos) – Via libera dal Cdm al ddl sul nuovo codice della strada. E' quanto si apprende da fonti di governo. Tra le misure, secondo fonti del Mit, "linea dura sugli stupefacenti". ''Chi viene fermato dopo aver assunto droghe subirà la sospensione della patente. Mentre per gli ubriachi recidivi" basterà l'obbligo dell’alcolock, il dispositivo che blocca l’accensione del veicolo in caso di positività all’alcol test. Più in generale, il ministero delle Infrastrutture spiega che sarà "tolleranza zero per le infrazioni con possibilità di revoca definitiva del documento di guida per i casi più gravi. Si introduce la sospensione della patente per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti i comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. Più garanzie per i ciclisti, che verranno protetti soprattutto in caso di sorpassi, e chiarezza sui monopattini con targhe, assicurazione e obbligo di casco". —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Giugno 2023