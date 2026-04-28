Attualità

Mucche in strada, tre feriti e 7 bovini morti in scontro nell’Avellinese﻿

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tre feriti e 7 mucche morte. Questo il bilancio di in un incidente tra tre auto e alcuni bovini che si trovavano sulla strada nell'Avellinese. A darne notizia è Anas, sottolineando che è stata ripristinata la viabilità sulla strada statale 7 “Via Appia”, al km 318,000, in località Sorbo Serpico. Il tratto, spiega, era stato temporaneamente chiuso per l'incidente stradale con tre feriti avvenuto nella notte.  Nel sinistro sette capi di bestiame hanno perso la vita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e il personale Anas. La circolazione, riferisce Anas, è ora regolare in entrambe le direzioni di marcia. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Via libera a decreto sul ‘salario giusto’. Meloni: “Per chi rende grande la nostra nazione”

3 ore fa

Stellantis &You, a Palermo incontro all’Ucciardone sul lavoro nell’automotive

3 ore fa

Formazione, intesa tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ferrero

3 ore fa

Infortuni, Franzolini (FenealUil): “Fare di più, attenzione Inail e Inl”

4 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio