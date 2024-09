MTV VMAs, Orlando Bloom premia la compagna Katy Perry: tutti pazzi per la dedica d’amore – Video

(Adnkronos) – E' consuetudine che sia un collega musicista a consegnare il premio 'alla carriera' degli MTV Video Music Awards, ma per Katy Perry è stato deciso diversamente. La popstar ha ricevuto il Michael Jackson Video Vanguard Award (assegnato per il profondo impatto avuto da un artista nella cultura pop grazie alle proprie canzoni e ai propri videoclip) dalle mani del suo compagno Orlando Bloom. L'attore britannico, noto per il ruolo di Legolas in 'Il signore degli anelli' e per quello di Will Turner in 'Pirati dei Caraibi', ha presentato la partner in un discorso pieno di amore e orgoglio, apprezzatissimo sia dal pubblico presente sia dai fan che hanno seguito gli MTV VMAs da casa. Subito dopo Katy Perry si è esibita in un medley dei suoi successi e poi, prima di ritirare il premio e tenere il suo discorso di ringraziamento, ha dato un lungo bacio a Bloom sul palco. L'attore ha voluto parlare tanto della carriera di Perry quanto del suo carattere nella vita privata, lodando la compagna su entrambi i piani. "Voi vi siete innamorati di lei come Katy Perry, io mi sono innamorato di lei come Katheryn Hudson. La conoscete come una superstar globale che porta amore, luce e il suo senso dell’umorismo unico in ogni canzone che scrive e in ogni video musicale che crea. Io la conosco come madre e partner, che porta lo stesso amore e gioia alla nostra famiglia", inizia così la presentazione di Bloom, che ci ha tenuto a utilizzare il vero nome dell'artista (Perry è il cognome materno, da lei scelto per la vita pubblica). "Nei momenti in cui ne avevamo maggior bisogno, – ha continuato – la sua musica e lo straordinario mondo che ha creato hanno portato gioia e risate, ispirando generazioni di persone in tutto il mondo. Lei ama con tutto il suo cuore e questo è abbastanza irresistibile. La vedo riflessa ovunque, nella nostra casa, nel suo amore per il lavoro, ma soprattutto nell'amore per i suoi fan". Nella conclusione Bloom si è rivolto direttamente alla compagna, con cui ha avuto una figlia, Daisy Dove: "Congratulazioni per questo onore, tesoro. Sono tanto fiero di te". Subito dopo la presentazione del suo compagno, Katy Perry è arrivata sul palco degli MTV VMAs 2024 e si è esibita in un medley di quasi dieci minuti, cantando e ballando alcuni dei suoi successi più noti, come 'E.T.', 'California Gurls', 'Fireworks', 'I Kissed a Girl' e 'Teenage Dream'. Uno show iconico, dal ritmo serrato, tra cambi di scenografie e corpo di ballo che ha fatto ballare e cantare il pubblico. Finito lo spettacolo, la popstar ha tenuto un discorso di ringraziamento e ha ritirato il Michael Jackson Video Vanguard Award. Ma prima un lungo bacio a Orlando Bloom. "Wow, ho fatto tutto questo proprio nel mio primo giorno di ciclo. Ci credete?", Katy Perry ha iniziato subito con una battuta ma poi è passata ai ringraziamenti. "Grazie a MTV – ha detto – per aver creduto nelle mie stranezze fin dal primo giorno e per aiutare gli artisti a estendere i loro mondi oltre a una canzone. Si devono allineare così tante cose perché un artista abbia una carriera lunga e di successo. Non ci sono 'incidenti' lunghi decenni. Quindi voglio mostrare tutta la mia gratitudine ad alcune persone: il mio team che è con me da oltre 20 anni, il direct management e la mia etichetta Capitol Records. Credetemi, ci vuole un villaggio di persone forti, discorsi sani e un sacco di chat di gruppo". Poi è passata ai suoi cari: "I miei genitori e la mia famiglia, le radici più profonde che conosco. Non siamo sempre d'accordo, ma che bella lezione quando capisci che quei disaccordi possono essere pieni di amore". Poi l'artista ha ringraziato "MySpace, Warped Tour e tutti gli spazi passati in cui ho trovato una voce, un'identità e una community", gli amici che ci sono sempre stati, i fan che la seguono da una vita e la comunità LGBTQ "senza la quale non sarei qui". Ovviamente un pensiero è andato anche al compagno e alla figlia: "Grazie a Orlando per tenermi con i piedi per terra, per celebrarmi e per fare i piatti. E in ultimo per la mia Daisy, l'unico fiore di cui avrò mai bisogno". Prima di scendere dal palco ha voluto dare un consiglio ai giovani artisti: "Sono emozionata quando mi guardo intorno e vedo tutti questi giovani fantastici artisti che creano con fiducia in se stessi, vulnerabilità e autenticità. Ho sentito un sacco di: 'Fai questo, non dire questo, indossa meno vestiti, ora indossane di più'. Una delle più grandi lezioni che ho imparato è bloccare tutto il rumore contro cui ogni singolo artista nell'industria musicale deve combattere, in special modo le donne. Voglio dire con tutto il mio cuore: fate tutto ciò che serve per restare fedeli a voi stessi e alla vostra arte. Spegnete i social media, salvaguardate la vostra salute mentale, prendetevi una pausa. E fate quello per cui siete nati". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



