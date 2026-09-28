MTV Video Music Awards, Taylor Swift fa la storia e Madonna conquista 7 statuette

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Un anno straordinario per Taylor Swift. A pochi mesi dal suo sfarzoso matrimonio con Travis Kelce, la popstar ha fatto la storia diventando l'artista più premiata di sempre agli MTV Video Music Awards, andati in scena al Peacock Theater di Los Angeles. La trentaseienne Swift era a pari merito con Beyoncé per il maggior numero di statuette, a quota 30, ma ha rotto il pareggio grazie al suo primo Artist Director Honors. Il riconoscimento è stato conferito all'interprete di 'The Fate of Ophelia' per il suo lavoro dietro la macchina da presa e nella narrazione visiva. La cantautrice ha trionfato anche nella categoria Video dell'anno, premio che ha voluto dedicare alla leggenda della musica country Dolly Parton. Elogiando l'eredità artistica della cantante recentemente scomparsa, Swift ha affermato: "In ogni singola canzone che ha scritto, la sua capacità di raccontare storie era incredibilmente vivida". "Ha gestito la fama con una grazia, un amore e una gratitudine immensa", ha poi aggiunto. Durante la serata, Swift ha colto l'occasione per presentare in anteprima mondiale il videoclip del suo nuovo singolo, 'Patient Zero', che vede protagonisti gli attori Colin Farrell e Dakota Johnson. Tuttavia, Swift non ha trionfato in tutte le categorie principali. Il prestigioso premio di Artista dell'anno è andato infatti alla regina del pop, Madonna. Ritirando la statuetta, Madonna ha ricordato un aneddoto legato alla primissima edizione degli MTV Awards (1984), quando il suo manager dell'epoca la rimproverò duramente nel backstage per aver mostrato brevemente il sedere al pubblico durante l'iconica esibizione di 'Like a Virgin'. "Il mio manager mi disse che la mia carriera era finita", ha raccontato la popstar, aggiungendo con ironia che, da quel momento, l'uomo smise di essere il suo manager. Nota per aver regalato agli MTV Video Music Awards uno dei momenti più indimenticabili della storia della tv — il celebre bacio con Britney Spears e Christina Aguilera durante un medley nel 2003 —, Madonna ha anche aperto lo spettacolo, segnando la sua prima esibizione all'evento proprio da quella storica serata. Con indosso stivali alti fino al ginocchio e i capelli biondo platino sciolti, la sessantottenne regina del pop ha cantato 'Bring Your Love' insieme a Sabrina Carpenter, per poi esibirsi in un medley di 'Danceteria' con Charli XCX. Madonna ha conquistato in tutto sette statuette: Artist of the Year, Best Album per Confessions II, Best Collaboration per Bring Your Love con Sabrina Carpenter, Best Dance, Best Cinematography, Best Choreography e Best Long Form Video per Confessions II – The Film. La storica band grunge dei Nirvana ha ricevuto il premio Video Vanguard, diventando il primo gruppo a ottenere questo massimo riconoscimento in oltre vent'anni. Il traguardo ha offerto l'occasione per ricordare il compianto frontman Kurt Cobain, tragicamente scomparso nel 1994 dopo lo straordinario successo degli album in studio 'Nevermind' e 'In Utero'. "La musica dei Nirvana continua ad avere un impatto così profondo perché le persone sono ancora affamate di autenticità", ha dichiarato il bassista Krist Novoselic al termine di una retrospettiva dedicata ai videoclip della band. "Cercano qualcosa di reale, senza compromessi. Qualcosa che ti dica che va bene essere semplicemente te stesso". Tra gli altri vincitori, l'artista tailandese Lisa, membro del gruppo femminile Blackpink, si è aggiudicata il premio per il miglior brano pop con 'Dream', in collaborazione con Kentaro Sakaguchi. Kacey Musgraves è stata protagonista di un toccante tributo musicale alla compianta Dolly Parton, mentre Teddy Swims, Sombr e Raye hanno reso un sentito omaggio a George Michael, celebrando i 40 anni dall'uscita del suo album epocale 'Faith'. A fare da padrone di casa per l'intera cerimonia, trasmessa ieri in diretta su CBS e MTV, è stato il rapper Snoop Dogg. Per quanto riguarda la programmazione italiana, i VMAs 2026 andranno in onda questa sera, lunedì 28 settembre, alle 21 su MTV Italia (canale 131 di Sky, 122 di Sky Glass e in streaming su Now) e alle 22:45 su Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su Now). Inoltre, dal 29 settembre alle 21 e fino al 5 ottobre, Pluto TV lancerà un canale pop-up interamente dedicato all'evento, dove lo spettacolo verrà trasmesso in lingua originale. Successivamente, l'edizione 2026 dei VMAs sarà resa disponibile anche in streaming sulla piattaforma Paramount+.

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Pubblicato il 28 Settembre 2026