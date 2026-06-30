MSI apre i preordini italiani per la console portatile Claw 8 Ex Ai+

(Adnkronos) – MSI ha ufficializzato l'apertura dei preordini sul mercato italiano per il modello Claw 8 EX AI+, un dispositivo che era stato mostrato in anteprima durante il Computex 2026. La nuova console portatile MSI entrerà nella fase di distribuzione ufficiale a partire dal mese di luglio in volumi inizialmente limitati, a cui seguiranno successivi rifornimenti d'inventario, con un prezzo al pubblico consigliato di 1599 euro. La strategia di lancio prevede che le richieste registrate attraverso lo store digitale ufficiale del produttore o tramite i partner commerciali autorizzati includano una custodia protettiva da viaggio dedicata. Inoltre, le procedure aziendali indicano che l'attivazione di una recensione sul prodotto entro il 30 settembre, legata alla campagna denominata "Review & Receive", consentirà l'estensione della copertura di garanzia per un periodo di ulteriori sei mesi, secondo le indicazioni fornite dal produttore. L'evoluzione tecnica di questa categoria di terminali si concentra sull'integrazione di componenti in grado di bilanciare la capacità di calcolo grafico e il consumo energetico in mobilità. Il modello Claw 8 EX AI+ si configura come il primo sistema handheld a livello globale ad adottare la CPU Intel Arc G3 Extreme, una piattaforma specifica che implementa l'efficienza nell'elaborazione dei dati visivi senza gravare eccessivamente sull'autonomia della batteria. Dal punto di vista strutturale e dell'interfaccia visiva, Claw 8 Ex Ai+ utilizza uno schermo da 8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia Variable Refresh Rate (VRR), una soluzione tecnica mirata ad azzerare i fenomeni di tearing e a stabilizzare la fluidità delle immagini. Lo chassis, caratterizzato dalla colorazione Void Purple, presenta modifiche all'ergonomia complessiva rispetto alle serie precedenti, ottenute attraverso la ridefinizione delle impugnature esterne e l'adozione di componenti meccanici resistenti all'usura, come i grilletti e i joystick che sfruttano i sensori a effetto Hall, affiancati da un pad direzionale a reattività incrementata.

L'ottimizzazione dell'esperienza d'uso dipende in modo significativo anche dal comparto software e dai driver di gestione dell'interfaccia. Il sistema supporta nativamente le tecnologie di super-campionamento ed elaborazione dell'immagine XeSS 3 insieme ai protocolli di Multi-Frame Generation (MFG), che operano per incrementare il tasso di fotogrammi al secondo attraverso l'interpolazione algoritmica. La gestione operativa dei titoli software viene invece delegata a un'interfaccia mutuata dalla modalità Xbox, sviluppata per abbreviare i tempi di caricamento iniziali e consentire la ripresa immediata delle sessioni di gioco interrotte, uniformando l'ecosistema PC Copilot+ portatile agli standard di reattività tipici delle console domestiche. Per effettuare il preordine della nuova console, è possibile consultare direttamente la pagina ufficiale Claw 8 EX AI+ CG3EM – Grip and Game.

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Pubblicato il 30 Giugno 2026