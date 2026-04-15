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Mps, vince lista Lovaglio con 49,95% dei voti

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(Adnkronos) – La lista del socio Tortora (Plt Holding), che ricandida Luigi Lovaglio alla carica di Ad, ha prevalso all'assemblea di Mps ottenendo il 49,95%. La lista del Cda si è fermata al 38,79% e quella di Assogestioni ha conseguito il 6,94%. Dopo la vittoria della lista Plt Holding, il nuovo Cda di Mps è composto da 15 membri: otto sono espressione della lista Plt Holding, cioè Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali. Sei sono espressione della lista del Cda: Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli e Antonella Centra. Uno è espressione della lista di Assogestioni, Paola De Martini. 
—finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Aprile 2026

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