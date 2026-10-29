Attualità
Mps, sindaca di Siena: “”Tutelare integrità. Opas Intesa Sp? Giudizio prematuro””
“Ci interessa non solo la garanzia dell’occupazione, ma anche l’integrità della banca, il mantenimento delle funzioni direzionali qui sul territorio, quel rapporto di prossimità nei confronti di famiglie, aziende, piccole e medie imprese che Banca Monte dei Paschi ha sempre avuto”. Così all’Adnkronos la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, dal sit-in di Cgil-Cisl-Uil davanti alla sede di Mps di viale Mazzini a Siena nel giorno in cui si riunisce l’assemblea dei soci convocata per deliberare sulle due Ops lanciate da Lovaglio.
Pubblicato il 29 Ottobre 2026