Mozzarella di bufala, Corbo (Polimi): “”Ai e digitale alleati della qualità dei prodotti””

“L’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale sono strumenti per salvaguardare la qualità dei prodotti, migliorare la sostenibilità economica e ambientale e le condizioni di lavoro”. Lo ha dichiarato Chiara Corbo, direttrice dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano, a margine del World Buffalo Congress di Sorrento, sottolineando la necessità di creare condizioni adeguate per favorire l’innovazione nelle aziende del Mezzogiorno, più piccole e frammentate.



Pubblicato il 31 Ottobre 2026