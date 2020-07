“Movimento. Il linguaggio segreto dell’anima” con opere degli artisti Giorgio e Silvia Rastelli

Venerdì 24 luglio 2020, alle ore 19,30, viene inaugurata al MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo la mostra “Movimento. Il linguaggio segreto dell’anima” con opere di due tra gli artisti più estrosi e completi del panorama contemporaneo, Giorgio e Silvia Rastelli. La mostra resterà aperta sino al 24 ottobre 2020.Il MAT ha scelto di dare spazio a due tra gli artisti più estrosi e completi del panorama contemporaneo: Giorgio Rastelli, noto scultore italiano le cui opere sono state esposte in mostre personali e collettive a livello internazionale, e Silvia Rastelli, con 44 loro opere che si contaminano con l’esposizione archeologica, sia al piano terra che al primo piano del museo. Nella mostra sono esposte sculture in legno di Giorgio Rastelli, in cui, la figura femminile, muovendosi nello spazio, viene fissata in un attimo sospeso di danza, creando nello spettatore suggestioni ed affascinazioni che rinviano alla dinamicità della vita, all’armonia del greco kósmos; le opere approdano, nella leggerezza del movimento, a diventare strumenti di narrazione senza le parole, strumenti di trasmissione del pensiero attraverso il corpo e, come foglie portate dal vento, disvelano il segreto dell’anima, enfatizzato dalla mancanza frequente dei tratti fisiognomici del volto delle figure femminili. L’assenza dei lineamenti del volto è l’anima segreta che traspare solo attraverso il movimento, speculare alle maschere che gli antichi attori-danzatori greci utilizzavano per enfatizzare lo stato d’animo. Fanno da contraltare le opere della giovane artista Silvia Rastelli esposte nella mostra temporanea del MAT, le quali, attraverso la frammentazione e la ripetizione dell’opera con forti richiami alla Pop Art, creano evocazioni al concetto di tentazione, leggerezza, ironia, in cui il “soffio” rimane il fondo sotteso alla forza genitrice della Donna, che dà la vita, ma è capace anche di rinnovarla, sia in senso fisico che traslato, capacità sintetizzata nel melograno, albero caro agli antichi dei, il cui frutto testimoniava, nel modo antico, la rinascita.“Con la mostra di arte contemporanea “Giorgio e Silvia Rastelli. Movimento. Il linguaggio segreto dell’anima” – dichiara il Sindaco Francesco Miglio, che segue direttamente la delega ai Servizi Museali – il MAT riprende il percorso innovativo di esposizioni temporanee che, da oltre dieci anni, mira alla perfetta fusione tra l’anima antica e classica del Museo dell’Alto Tavoliere e quella vivace e moderna del Contemporaneo: dall’intuizione, ormai consolidata, della Direzione del MAT, si sviluppa l’idea del museo come luogo di dialogo in cui le intersezioni del contemporaneo conferiscono valore ai reperti archeologici, con cui si intrecciano nel percorso. La materia archeologica incontra così l’arte contemporanea, dando vita ad una contaminazione spettacolare e di grande impatto, dove confluenze ed ossimori costruiscono un itinerario tra storia e contemporaneità, con la valorizzazione reciproca, in un itinerario circolare”.

Venerdì 24 luglio la mostra sarà inaugurata dal sindaco Miglio, alla presenza del Dirigente dei Servizi Museali, Fabio Mucilli. Converserà con gli artisti Giorgio e Silvia Rastelli, presenti all’inaugurazione, la Direttrice del MAT, dott.ssa Elena Antonacci, che ha curato la selezione delle opere da esporre ed alcuni testi critici presenti in mostra. Nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid 19, si potrà partecipare all’inaugurazione solo su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La cerimonia inaugurale avrà inizio alle ore 19.30, ma il pubblico prenotato sarà accolto in museo gradualmente dalle ore 19.00, perché lo staff del MAT possa attuare le prescrizioni, richieste dalla normativa vigente, che regolamentano l’accesso ai musei nell’era post Covid. Dal 25 luglio, anche le visite alla mostra, come tutte le altre visite agli spazi museali, saranno effettuate su appuntamento, in modo da accogliere i visitatori in completa tranquillità e totale sicurezza, con l’obbligo dell’uso della mascherina da parte dell’utente.

Condividi sui Social!