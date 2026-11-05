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Movember 2026, anche quest’anno gli uomini si fanno crescere i baffi per 30 giorni

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A novembre fatti crescere i baffi (e controlla la tua prostata). È questo il messaggio mondiale che ogni anno, nel mese di novembre, viene diffuso da “Movember”, l’iniziativa che invita a far fiorire baffi di ogni forma e dimensione per sensibilizzare contro decenni di imbarazzi, tabù e silenzi legati alla salute maschile. 🔴🆕Aggiungi Demografica alle fonti preferite e non dimenticare di seguire il canale Youtube di Adnkronos per altre video notizie #movember #baffi


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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