Mourinho, nuova avventura? José vicino alla panchina del Benfica

(Adnkronos) –
José Mourinho potrebbe presto tornare ad allenare. Dopo l'esonero dal Fenerbahce, l'ex tecnico di Roma e Inter è vicino alla panchina del Benfica. Si tratterebbe, per lui, del ritorno in Portogallo 21 anni dopo l'ultima esperienza con un club lusitano, in quel caso il Porto, trascinato a una storica vittoria della Champions League nel 2004. Non solo. Per José sarebbe anche un ritorno al Benfica, club con cui nel 2000 aveva iniziato la carriera da primo allenatore.  Come riportato oggi dal quotidiano portoghese A Bola, ci sarebbe già l'accordo tra le parti. Anche considerando che il Benfica ha appena esonerato Bruno Lange dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro il Qarabag. Curiosità? Mourinho era stato esonerato dal Fenerbahce dopo l'eliminazione ai playoff di Champions contro… il Benfica.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Settembre 2025

