Mourinho litiga con giornalista dopo l’Inter: “Non siete contenti perché abbiamo vinto?”

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José Mourinho litiga con un giornalista dopo Real Madrid-Inter. Il tecnico portoghese è intervenuto oggi, venerdì 11 settembre, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Rayo Vallecano, tornando però sulla partita di Champions League vinta per 2-1 al Bernabeu. Mourinho non ha apprezzato la domanda di un giornalista che gli chiedeva conto della prestazione, giudicata da molti non convincente, offerta contro i nerazzurri: "Ci sono diversi tipi di persone: quelle che capiscono e quelle che non capiscono. E queste ultime sanno che non gli conviene parlare delle cose positive. Questa gente non dice che abbiamo difeso bene o che avremmo potuto segnare otto gol", ha risposto stizzito Mourinho. "Ci saranno partite noiose, in cui le squadre non rischieranno e finirà 0-0. Contro l’Inter avremmo potuto subire quattro gol, ma avremmo anche potuto segnarne otto. Perché questo non lo dicono? Non sono contenti perché abbiamo vinto", ha chiesto ironicamente il tecnico portoghese.

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Pubblicato il 11 Settembre 2026