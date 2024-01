Mourinho esonerato, De Rossi nuovo tecnico della Roma

(Adnkronos) – Dopo l'esonero di José Mourinho, Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico dell'As Roma fino al 30 giugno 2024. Lo rende noto l'As Roma in un comunicato. Dopo 18 anni da calciatore giallorosso, De Rossi, sottolinea il club giallorosso, ritornerà nel ruolo di allenatore e farà il suo esordio sulla nostra panchina nella sfida di campionato contro il Verona di sabato pomeriggio all’Olimpico. Nato a Roma e cresciuto nel settore giovanile giallorosso, De Rossi ha debuttato in Prima Squadra nel 2001, per poi affermarsi rapidamente come uno dei migliori centrocampisti al mondo. De Rossi ha giocato 616 partite alla Roma divenendone capitano e segnando 63 reti in tutte le competizioni. È il secondo giocatore con più presenze nella storia del Club. In giallorosso ha conquistato per due volte la Coppa Italia, nel 2007 e nel 2008, e una Supercoppa Italiana nel 2007. Otre allo straordinario cammino con la Roma, De Rossi ha avuto una grande carriera in Nazionale. Con la maglia dell’Italia ha raccolto 117 presenze. Ha preso parte a otto grandi tornei internazionali, conquistando il Mondiale nel 2006 insieme ai compagni di squadra Francesco Totti e Simone Perrotta. Dopo il ritiro dal calcio giocato, De Rossi ha fatto parte dello staff tecnico dell’Italia nell’Europeo giocato nel 2021 e terminato con la vittoria degli Azzurri a Wembley dell’11 luglio, prima dell’esperienza come allenatore della Spal nella scorsa stagione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Gennaio 2024