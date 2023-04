Motore prende fuoco in volo, paura su aereo American Airlines – Video

(Adnkronos) – Attimi di paura per i passeggi a bordo di Boeing 737 dell'American Airlines. Il volo, partito dall'aeroporto di Columbus, in Ohio, e diretto a Phoenix ma è stato costretto a tornare indietro effettuando un atterraggio d'emergenza dopo che il motore ha preso fuoco. Fortunatamente, nessun passeggero è rimasto ferito. La Federal Aviation Administration sta investigando l'accaduto per fare luce sulle cause dell'incidente, molto probabilmente causato da un bird strike, ovvero dopo l'impatto con uno o più uccelli. Il video, che mostra il motore in fiamme, è stato diffuso sui social media ed è diventato subito virale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Aprile 2023