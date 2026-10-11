Attualità

Motomondiale, oggi Gp Indonesia – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp a Mandalika. Oggi, domenica 11 ottobre, si corre il Gp d'Indonesia. Raul Fernandez scatta dalla pole position davanti a Marco Bezzecchi. Ieri successo di Marc Marquez con la Ducati nella gara sprint che gli ha permesso di balzare in testa alla classifica del mondiale con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, giunto al traguardo in quarta posizione. Seconda piazza per Ai Ogura con l'Aprilia Trackhouse e terzo posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46.  In Moto3 si è assegnato il primo titolo dell'anno, con Maximo Quiles che ha dominato la gara in Indonesia laureandosi campione del mondo con 5 gare d'anticipo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ultime piogge al Centro-Sud, poi torna il sole con la classica ‘ottobrata’: le previsioni meteo per i prossimi giorni

36 minuti fa

Napoli, donna incinta viene dimessa: torna in ospedale e muore insieme alla bimba

45 minuti fa

Casini: “Lascio il Parlamento dopo 44 anni, non mi ricandido”

49 minuti fa

Torna ‘Che Tempo Che Fa’, Sophie Marceau e Marco Mengoni tra gli ospiti della prima puntata

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio