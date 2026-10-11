Motomondiale, oggi Gp Indonesia – Diretta

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp a Mandalika. Oggi, domenica 11 ottobre, si corre il Gp d'Indonesia. Raul Fernandez scatta dalla pole position davanti a Marco Bezzecchi. Ieri successo di Marc Marquez con la Ducati nella gara sprint che gli ha permesso di balzare in testa alla classifica del mondiale con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, giunto al traguardo in quarta posizione. Seconda piazza per Ai Ogura con l'Aprilia Trackhouse e terzo posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46. In Moto3 si è assegnato il primo titolo dell'anno, con Maximo Quiles che ha dominato la gara in Indonesia laureandosi campione del mondo con 5 gare d'anticipo.

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Pubblicato il 11 Ottobre 2026