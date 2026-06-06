MotoGp Ungheria, Marquez vince sprint ma Bezzecchi è sempre più leader del Mondiale: ordine di arrivo e classifica piloti

(Adnkronos) –

Marc Marquez vince la sprint del Gp di Ungheria

oggi, sabato 6 giugno, al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine. Scattato davanti a tutti, il campione del mondo in carica ha mantenuto il comando della gara breve dal primo all’ultimo giro, imponendo il proprio ritmo e tagliando il traguardo davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi. Quarto Raul Fernandez, poi Fermin Aldeguer e Jorge Martin. Giornata difficile per Bagnaia, soltanto nono al traguardo, mentre Di Giannantonio chiude in decima posizione. Grazie al terzo posto, Bezzecchi consolida la leadership del Mondiale piloti: il vantaggio in classifica sale a 20 punti su Martin e a 46 su Di Giannantonio. Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint di oggi in Ungheria: 1. Marc Marquez (Ducati) 2. Pedro Acosta (KTM) 3. Marco Bezzecchi (Aprilia) 4. Raul Fernandez (Aprilia) 5. Fermin Aldeguer (Ducati) 6. Jorge Martin (Aprilia) 7. Diogo Moreira (Honda) 8. Enea Bastianini (KTM) 9. Francesco Bagnaia (Ducati) 10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 11. Ai Ogura (Aprilia) 12. Luca Marini (Honda) 13. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 14. Jack Miller (Yamaha) 15. Joan Mir (Honda) 16. Brad Binder (KTM) 17. Fabio Quartararo (Yamaha) 18. Iker Lecuona (Ducati) 19. Maverick Vinales (KTM) 20. Franco Morbidelli (Ducati) 21. Alex Rins (Yamaha) 22. Cal Crutchlow (Honda) Ecco la classifica piloti aggiornata dopo la sprint del Gp di Ungheria: 1 Marco Bezzecchi – 180 punti 2 Jorge Martin – 160 punti 3 Fabio Di Giannantonio – 134 punti 4 Pedro Acosta – 112 punti 5 Raul Fernandez – 93 punti 6 Ai Ogura – 92 punti 7 Francesco Bagnaia – 83 punti 8 Marc Marquez – 83 punti 9 Alex Marquez – 67 punti 10 Fermin Aldeguer – 64 punti 11 Luca Marini – 46 punti 12 Brad Binder – 42 punti 13 Enea Bastianini – 40 punti 14 Franco Morbidelli – 38 punti 15 Fabio Quartararo – 37 punti 16 Johann Zarco – 34 punti 17 Diogo Moreira – 26 punti 18 Joan Mir – 15 punti 19 Alex Rins – 9 punti 20 Maverick Viñales – 5 punti 21 Augusto Fernandez – 4 punti 22 Toprak Razgatlioglu – 4 punti 23 Jack Miller – 3 punti 24 Iker Lecuona – 0 punti 25 Cal Crutchlow – 0 punti

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Pubblicato il 6 Giugno 2026