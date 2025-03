MotoGp Thailandia, Marquez domina la Sprint Race: terzo Bagnaia

(Adnkronos) – Buona la prima per Marc Marquez in Ducati ufficiale. Il campione spagnolo ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia di MotoGp, primo atto del mondiale 2025, davanti al fratello Alex Marquez (Team Gresini) e all'altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Marc Marquez al debutto sulla Ducati ufficiale e partito in pole position, davanti al fratello Alex Marquez e al compagno di scuderia Pecco Bagnaia, ha fatto una grande gara, senza sbavature, che lo ha portato senza scossoni al traguardo e quindi in testa al mondiale. Domani si correrà la gara lunga. Marc Marquez torna così in testa al Mondiale dal 2019 e sarà uno dei protagonisti della stagione. La Ducati ottiene la 34esima vittoria nelle gare Sprint. Ottimo quarto posto per un fantastico rookie Ai Ogura con l'Aprilia, del Team Trackhouse, davanti a Franco Morbidelli e Pedro Acosta. Settimo posto per Fabio Quartararo, seguito da Brad Binder e Joan Mir, mentre Johann Zarco chiude la top ten. Bezzecchi è solo 12esimo dopo un problema al via, 14esimo Vinales, ritiro per Di Giannantonio e caduta per Jack Miller mentre stava facendo un'ottima gara con la Yamaha. "E' bellissimo salire sul podio se consideriamo come è andata ieri e nei test, ma sono contento anche se dobbiamo lavorare perché provo ancora le stesse sensazioni come l'anno scorso durante le Sprint. Ho avuto tante difficoltà all'ingresso delle curve, ma lavoreremo per questo, è solo la prima gara, quindi va bene così. Ho spinto ma quando ho capito che stavo rischiando troppo mi sono accontentato, il terzo posto è comunque un buon risultato, un ottimo modo per iniziare l'anno", ha detto il pilota della Ducati, Pecco Bagnaia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Marzo 2025