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MotoGp Silverstone, oggi qualifiche e gara sprint: orari e dove vederle in chiaro

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(Adnkronos) – Torna la MotoGp con l'attesissimo Gran Premio del Regno Unito. Dopo lo stop di un mese, inizia la seconda parte del Motomondiale e oggi, sabato 8 agosto, tocca alle qualifiche e alla gara sprint a Silverstone. Si riparte dai buoni segnali lasciati, nella giornata di ieri, da Alex Marquez e Marco Bezzecchi, tra i migliori nelle prime uscite. Ecco orario, programma e dove vedere tutti gli appuntamenti di giornata in tv e streaming.
 Ecco il programma di oggi, sabato 8 agosto, del Gp di Silverstone:  Ore 12.45: MotoGP – Qualifiche Ore 16.55: MotoGP – Sprint Il Gp di Gran Bretagna, in programma sul circuito inglese di Silverstone, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now (ma anche in differita su Tv8, domenica alle 17). Alcuni appuntamenti, come le qualifiche e la sprint di oggi, saranno visibili anche in chiaro su TV8.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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