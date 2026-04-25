Attualità

MotoGp, si corre in Spagna: dalle qualifiche alla gara, orario e dove vedere (in chiaro) Gp Jerez

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Riparte la MotoGp dopo la pausa forzata, con il Gp di Jerez. Il Motomondiale torna con l'appuntamento sul circuito spagnolo, dopo l'annullamento del Gran Premio del Qatar a causa delle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. Si riparte dal dominio dell'Aprilia di Marco Bezzecchi: il pilota italiano, reduce da tre successi nelle prime tre gare della stagione, guida la classifica ed è pronto a stupire nuovamente anche sul circuito dedicato ad Angel Nieto. Ecco programma e orari del weekend e dove vedere il Gp di Jerez in tv e streaming.  Ecco il programma del Gp di Jerez:  
Sabato 25 aprile
 Ore 10.45: MotoGP – qualifiche Ore 14.55: MotoGP – sprint 
Domenica 26 aprile
 Ore 14: MotoGP – gara Il Grand Prix Estrella Galicia di Spagna verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su Sky Go e Now. Il Gp sarà visibile anche in chiaro su Tv8, a partire da sabato mattina, con le qualifiche e la gara Sprint delle ore 15. Domenica la gara sarà visibile anche in chiaro alle 14.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Bologna-Roma 0-2, Malen ed El Aynaoui stendono i rossoblu e Gasperini sale a -2 dalla Juve

22 minuti fa

Iran, Reza Pahlavi: “Lotterò per il mio popolo e il mio Paese fino a quando sarà libero”

2 ore fa

Parma-Pisa 1-0, decide Elphege e gialloblu salvi

3 ore fa

25 aprile, militanti Pld bloccati a Milano dai pro Pal: “Diritto a manifestare messo in crisi da estremisti”

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio