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MotoGp, si corre a Misano: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di San Marino

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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Da oggi, venerdì 11 settembre, a domenica 13 settembre, si corre il Gran Premio di San Marino. Grande attesa per la quattordicesima prova del Motomondiale, che arriva due settimane dopo il successo di Marc Marquez ad Aragon: il leader della classifica piloti è lo spagnolo Jorge Martin, con i suoi 256 punti (contro i 237 del primo inseguitore, proprio Marc Marquez, in corsa per il suo decimo titolo). Dalle libere alla gara, ecco orari, programma e dove vedere il Gram Premio di San Marino in tv e streaming.  Ecco il programma del Gran Premio di San Marino, con relativi orari: 
Venerdì 11 settembre
 Ore 10.40: MotoGp – Prove Libere 1 Ore 14.55: MotoGp – Pre-Qualifiche 
Sabato 12 settembre
 Ore 10.45: MotoGp – Qualifiche Ore 14.55: MotoGp – Sprint 
Domenica 13 settembre
 Ore 14: MotoGp – Gara Il Gp di San Marino verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 1 (canale 201) e Sky MotoGp (Canale 208), per gli abbonati, e in chiaro su Tv8 (Canale 108). Gara disponibile anche in streaming su Sky Go e Now. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

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