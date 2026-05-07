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MotoGp, si corre a Le Mans: programma, orari e dove vedere il Gp di Francia

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(Adnkronos) – Torna la MotoGp. Da domani, venerdì 8 maggio, a domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Le Mans. Il quinto atto del Motomondiale andrà in scena in Francia, dopo la tappa spagnola a Jerez: si riparte dal successo di Alex Marquez in Spagna, con Marco Bezzecchi ancora leader della classifica piloti. Ecco gli orari e dove vedere tutti gli appuntamenti del weekend in tv e streaming.  Ecco il programma di tutti gli appuntamenti del Gp di Le Mans:  
Venerdì 8 maggio
 Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1 Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche 
Sabato 9 maggio
 Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGP – qualifiche Ore 14.55: MotoGP – Sprint 
Domenica 10 maggio
 Ore 9.35: MotoGP – Warm Up Ore 14: MotoGP – gara Tutti gli appuntamenti del Gp di Le Mans saranno visibili su Sky Sport MotoGp Hd (canale 208) e in streaming su Sky Go e Now. Tv8 trasmetterà in diretta (in chiaro e gratis) le qualifiche di sabato e la Sprint, mentre il Gp di domenica sarà visibile in differita (ore 17).  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Maggio 2026

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